У нас для вас нова історія про те, що у житті немає нічого неможливого і певні рамки та обмеження існують лише у нашій голові. Як вам таке здійснення мрії: у віці 98 років британець політав на літаку, перебуваючи назовні, розповідає ThisMorning. Це шокує і вражає одночасно!

Дивіться також Швидший за більшість пісень: у Шотландії працює найкоротший регулярний авіарейс у світі

Британець у 98 років побив рекорд, ставши найстаршим вінгвокером

Нашого героя звати Гаррі Гісман і він британський ветеран Другої світової війни. Гаррі став найстарішим у світі вінгвокером (wing walker) і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Вінгвокінг – це такий екстремальний трюк, коли людина під час польоту літака стоїть або пересувається на його крилі чи фюзеляжі. У випадку з Гісманом він стояв на спеціальному кріпленні зверху на літаку.

Рекорд зафіксували на аеродромі Даксфорд у Кембриджі. Гаррі Гісман провів понад 9 хвилин на літаку, що летів на висоті понад 300 метрів. Представник Книги Гіннеса був на місці й зафіксував рекорд.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Чоловік літав на літаку ззовні: дивіться відео

Я мріяв про це з самого дитинства. Нарешті втілити цю мрію у 98 років і стати володарем титулу Книги рекордів Гіннеса — це понад усе, що я коли-небудь міг собі уявити,

– поділився чоловік.

Гаррі розповів, що 11 місяців тренувався з фітнес-інструктором, щоб підготувати тіло та розум до цього польоту. До речі, це було не просто здійснення мрії, а й благодійний проєкт. Таким чином чоловік збирав гроші для дитячого онкофонду Lennox Children's Cancer Fund, а також присвятив цей рекорд пам'яті своєї дружини та сина, які померли від раку. Представниця благодійного фонду Ліндсі Бідвелл зазначила, що Гаррі є доказом того, що ніколи не пізно йти за мрією.

Історія виникнення вінгвокінгу

Першими на крила літаків під час польоту почали вилазити військові пілоти та механіки, але не заради розваги, а через технічну потребу, пише Plane and pilot mag. Це почалося ще у 1910-х роках напередодні Першої світової війни. Літаки тоді були дуже простим біпланами з двома рівнями крил, часто ламалися в повітрі, а паливні баки були маленькими. Сміливці вибиралися з кабіни, щоб просто в польоті залатати обшивку або навіть дозаправити літак вручну з каністри.



Повітряний цирк / Фото з соцмереж

Після закінчення світової війни, у 1919 році американський пілот-каскадер і актор Ормер Локлір заснував перший у світі "Повітряний цирк". Фірмовим трюком цирку був стрибок з літака на літак. А найстрашнішим – "Танець смерті", коли пілоти мінялися літаками у повітрі.