На перший погляд, "банда викрадачів лего" може здатися смішною. Але крадіжка і торгівля краденим Lego – це глобальна тенденція, яка існує вже не менше п'яти років.

У Франції затримали трьох вихідців з Польщі, які крали з магазинів набори Lego. Трьох шахраїв – жінку і двох чоловіків – схопили ще у червні минулого року. Як запевняють у французькій поліції, ці троє є членами міжнародної банди, що спеціалізується виключно на Lego, що вдалося вияснити лише зараз.

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Дана злочинна група спеціалізується на крадіжці колекційних та рідкісних наборів Lego. Вони крадуть ці набори та продають їх колекціонерам втридорога.

Спільнота Lego складається не тільки з дітей,

– сказав один із слідчих газеті Le Parisien.



Французька поліція вийшла на слід міжнародної банди викрадачів Lego / Фото unsplash

У поліції повідомляють, що крадії Lego орудували наїздами. Вони приїжджали до Франції, зупинялися в готелі в районі Парижа, здійснювали набіги на магазини іграшок, а після цього поверталися до Польщі, щоб продати свою здобич. Чи вдалося поліції встановити інших учасників банди викрадачів Lego та на яку суму затримані продали крадене наразі не повідомляється.



Злочинці крадуть набори Lego та продають їх колекціонерам втридорога / Фото unsplash

За минулий рік через пандемію коронавірусу продажі колекційних наборів Lego у Франції подвоїлися.

Інвестиції в ці вироби не новина, але цей нішевий ринок досяг нових висот з початком пандемії. Люди більше часу проводять вдома через обмеження, пов'язані зі здоров'ям, а ринок ігор стрімко зростає. У нас часто буває понад 1000 продажів Lego на тиждень,

– розповів експерт онлайн-аукціонів Гербен ван Ейкен.

Варто зазначити, що на перепродажу наборів в мережі можна заробити непогані гроші. Як приклад Гербен ван Ейкей навів набір Lego Cafe Corner. У 2007 році він продавався в магазинах за 150 євро, а у 2020 ціна набору в оригінальній коробці зросла до 2500 євро.



Набір Lego Cafe Corner / Фото Lego