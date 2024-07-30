У Франції продають поштові марки, які можна понюхати: французькі пекарі обурені

Пошта Франції випустила марку, яка пахне багетом. Сталося це на честь Олімпійських ігор 2024 року, які триватимуть до 11 серпня.

Однак нова марка викликала чимало незадоволення ат суперечок.

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Що відомо про поштову марку

Поштову марку створила компанія La Poste весною 2024 року, коли Франція робила останні приготування до Олімпійських ігор-2024. Співробітниця пошти розповіла, що марку потрібно пошкребти, піднести близько-близько до носа і понюхати. Тоді люди зможуть відчути запах багету.



Нова марка / Фото Universal Postal Union/X

Водночас паризькі пекарі вважають, що марка навіть близько не відтворює запах справжньої хлібини, яку у Франції печуть вже понад 100 років. Журналісти навели думки експертів, які працюють у паризьких пекарнях.

Наші дріжджі ніжні. А це більше пахне ваніллю,

– пояснила менеджерка пекарні Leonie Bakery Жанна Барер.

На порталі підсумували, що у Франції протягом року випікають 16 мільйонів багетів на добу. На сайті La Poste зазначено, що марка на честь багета коштує 1,96 євро, але наклад закінчився, тому її поки що не купиш.