Відповідне фото дівчина поширила у своєму інстаграмі у середу, 18 жовтня. На ньому вона лежала на животі з повністю відкритою оголеною спиною.

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Зірка поділилася знімком у мережі

Зазначимо, що це – не перше тату. Співачка уже має на своєму тілі прізвище Айліш, виконане готичним шрифтом, малюнки великого дракона, а також кількох маленьких фей.



Нове тату американської зірки / Фото з інстаграму Біллі Айліш

Думки шанувальників розділилися

Схоже, що найновіше татуювання дуже вразило фанів Біллі. Абстрактні візерунки на її тілі викликали бурхливе обговорення у мережі. Є ті, кому малюнок сподобався, але інші критикують співачку. Мовляв, це більше нагадує якусь дивну рану, а не тату.

Це має жахливий вигляд.

Якесь брудне і неохайне.

Я думав, що це портал Stranger Things.

Це вже фінальний вигляд?

Один із користувачів соцмережі X глузливо написав: "Схоже, дитина просто гралася з чорнилом на спині". "Я так перевіряю, чи працює моя ручка на зворотній стороні блокнота", – підтримали його у коментарях.

Зверніть увагу! Наразі все ще не зрозуміло, чи це новий сеанс татуювання, чи це Біллі показала фанатам стару фотографію, про який раніше не знали у мережі.