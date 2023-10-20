Відповідне фото дівчина поширила у своєму інстаграмі у середу, 18 жовтня. На ньому вона лежала на животі з повністю відкритою оголеною спиною.
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Зірка поділилася знімком у мережі
Зазначимо, що це – не перше тату. Співачка уже має на своєму тілі прізвище Айліш, виконане готичним шрифтом, малюнки великого дракона, а також кількох маленьких фей.
Нове тату американської зірки / Фото з інстаграму Біллі Айліш
Думки шанувальників розділилися
Схоже, що найновіше татуювання дуже вразило фанів Біллі. Абстрактні візерунки на її тілі викликали бурхливе обговорення у мережі. Є ті, кому малюнок сподобався, але інші критикують співачку. Мовляв, це більше нагадує якусь дивну рану, а не тату.
- Це має жахливий вигляд.
- Якесь брудне і неохайне.
- Я думав, що це портал Stranger Things.
- Це вже фінальний вигляд?
Один із користувачів соцмережі X глузливо написав: "Схоже, дитина просто гралася з чорнилом на спині". "Я так перевіряю, чи працює моя ручка на зворотній стороні блокнота", – підтримали його у коментарях.