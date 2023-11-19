На кадрах, які поширили очевидці, видно, що в правій частині було червоно-жовтого кольору, а зліва – темно-сірого.

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Люди одразу ж почали бачити у цьому містичний збіг та жартувати про фільм "Матриця". Нагадаємо, що за сюжетом стрічки реальність, яка існує для більшості людей, є симуляцією, створеною штучним інтелектом.

Чи існує цьому наукове пояснення

Деякі ЗМІ пояснили явище тінню від великої хмари, яка затулила прямі промені сонячного світла. Іноді подібну ілюзію створюють гори, що блокують частину сонячних променів.

Науковці з Національного управління океанографії та атмосфери у США стверджують, що явища сходу та заходу сонця можуть супроводжуватися незвичайними кольорами, особливо коли сонце опускається низько над горизонтом, а його промені повинні пройти більшу відстань через атмосферу Землі.

Незвичне небо у Флориді: дивіться відео

Додамо, що у ніч на 6 листопада жителі північних регіонів України могли спостерігати незвичайне видовище – полярне сяйво, що прикрасило нічне небо. Це явище, як правило, більш поширене в північних широтах, і його поява в Україні викликала інтерес у багатьох.