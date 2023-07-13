І хоча фільм ще навіть не вийшов на екрани, кожна деталь, пов'язана з ним, викликає у людей все більше і більше захоплення.

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Марго Робі вирішила ще більше підігріти інтерес до фільму, з'являючись на публіці та перед пресою у нарядах, що один в один повторюють вбрання ляльки Барбі.



Чорно-біла сукня Hervé Léger за мотивами купальника Барбі 1959 році / Фото Buzz Feed



Марго Робі на європейській прем'єрі "Барбі" проти "Чарівного вечора Барбі" / Фото Buzz Feed



Марго в чорній сукні Schiaparelli Haute Couture проти сукні Барбі 1960 року / Фото Buzz Feed



Марго у Сеулі проти "Барбі від дня до ночі", яка дебютувала в 1985 році / Фото Buzz Feed



Марго в рожевій сукні від Versace проти другого образу Барбі з колекції Day to Night / Фото Buzz Feed



Марго на прем'єрі "Барбі" проти ювілейної ляльки, присвяченої 25-річчю "Барбі" / Фото Buzz Feed



Марго у Moschino на прес-конференції проти блискучої рожевої Барбі 1964 року / Фото Buzz Feed

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Вже 20 липня в Україні відбудеться прем'єра романтичної комедії "Барбі". Очікується, що вона торкнеться важливих соціальних тем. За словами Вілла Феррелла, який зіграє генерального директора Mattel, цей фільм буде неочікуваним і відрізнятиметься від традиційних уявлень про Барбі.

"Барбі" 2023: дивіться трейлер