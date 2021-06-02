Фанати "Друзів" знайшли кіноляп у першому епізоді серіалу: як цього не помічали раніше – відео

27 травня світ побачив спеціальний епізод "Друзі: Возз'єднання", який зняли через 17 років після завершення серіалу. На хвилі ностальгії багато шанувальників сіткому почали передивлятися його спочатку. Уже в дебютній серії першого сезону на них чекала несподіванка – кіноляп, якого ніхто не помічав раніше, а зараз не розуміють, як його можна було пропустити.

Першим про це написав користувач твітера на ім'я Джаред Візельман. Виявляється, творці серіалу припустилися помилки на тому моменті, коли усі друзі зібралися у квартирі Моніки, а потім до них приєднався її приятель Пол.

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У цій сцені Фібі розмовляє з Рейчел на кухні та розповідає, що у неї випало 4 вії і "це не до добра". У наступну мить показують Пола, який сидить на дивані у вітальні, а позаду нього видно Фібі з чашкою в руках, хоча у цей момент вона мала б бути на кухні.

Я ніколи не помічав помилки у пілотній серії "Друзів", через яку здається, що Фібі реагує на власні слова (або ж це Урсула там таємно),

– написав Джаред Візельман у твітері.

Нагадаємо, що Урсула – це серіальна сестра-близнючка Фібі Буффе, проте у цьому епізоді вона не з'являлася.

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