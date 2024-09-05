На аукціоні виставили одяг, зброю та реквізит із "Гри престолів": скільки все це коштує

Фанати культового серіалу "Гра престолів" тепер зможуть придбати цінні речі, пов'язані з цим кіновсесвітом. Серед лотів є брунатна сукня Серсеї Ланістер, стартова ціна якої складає 15 тисяч доларів.

Відомо, що торги проведе аукціонний дім Heritage і телекомпанія HBO.

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Що можна буде придбати на аукціоні

Шанувальники зможуть придбати сталевий меч Джона Сноу, золоту рукавицю Джеймі Ланістера, шкіряну сукню повелительки драконів Деєнеріс Таргарієн та інші цінні речі. Наразі відомо, що аукціон запланований на 10 – 12 жовтня 2024 року. Кількість лотів – 900 штук, а кількість предметів – 2 тисячі штук.

Аукціон охоплює майже кожного персонажа та майже кожну секунду серіалу, від пілотного епізоду до фіналу серіалу,

– пояснили на порталі Heritage.

Яка вартість лотів

Найдешевші лоти стартують від 500 доларів. За такі кошти, наприклад, можна придбати повний набір кайданів і ланцюгів, які вдягали на героїв "Гри престолів". Або стати власником купи фальшивих золотих зливків дому Тайрелла.

Натомість найдорожчий лот – повний комплект обладунків Джеймі Ланістера вартістю 20 тисяч доларів. Також не менш коштовними є обладунки Брієни Тарт та сукні Серсеї Ланістер.

Що можна буде придбати на аукціоні / Фото Heritage