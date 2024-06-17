Фанати шаленіють: Гаррі Поттер та Геґрід "зачитали" вибуховий реп про світ магії

Остання частина кіноісторії про Гаррі Поттера вийшла 13 років тому. Але фанати цієї франшизи продовжують шукати нові деталі та пасхалки, аби ще раз поринути у цей чарівний світ магії. І справжній подарунок усім фанам зробив популярний у тіктоці акаунт NTFLX & Drill.

У новому відео NTFLX & Drill Гаррі Поттер та Геґрід "зачитали" реп, присвячений світу магії.

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Відео швидко набрало популярності, отримавши тисячі переглядів та лайків, привертаючи увагу фанатів як магічного світу Гаррі Поттера, так і шанувальників сучасної музики.

У цьому креативному відео анімовані персонажі Гаррі та Геґрід виконують реп на тлі сцен з культовими моментами з фільмів про Гаррі Поттера. Композиція поєднує в собі захопливий ритм та дотепні рядки, що нагадують про захопливі пригоди у Гоґвортсі та боротьбу з Темним Лордом.

Гаррі Поттер та Геґрід "зачитали" реп: дивіться відео

Особливою родзинкою відео є інтерактивні елементи та високоякісні анімації, які роблять відео надзвичайно реалістичним та захопливим. Це не лише втілює улюблених персонажів у новому світлі, але й демонструє майстерність творців у поєднанні різних жанрів і стилів.

Що відомо про NTFLX & Drill

Це популярний TikTok-канал, що створює оригінальні біти та анімації на основі персонажів з фільмів та телесеріалів. Відео каналу набули значної популярності завдяки своїй унікальній комбінації гумору та креативності.

На каналі можна знайти різноманітні відео, де, наприклад, персонажі зі "Зоряних війн" або "Гри престолів" виконують веселі треки. Одне з таких відео, де фігурує Джон Сноу з "Гри престолів", стало вірусним завдяки своєму гумористичному підходу до серйозного персонажа​.