У США шанувальник "Зоряних війн" зірвав джекпот у "день саги"

Американець, який обожнює всесвіт "Зоряних війн" виграв у лотерею. Вражає, але сталося це 4 травня – у день, який неофіційно називають "днем Зоряних війн".

Відомо, що чоловік виграв приз у розмірі 5,37 мільйона доларів.

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Щасливчик вирішив отримати джекпот як одноразовий платіж до сплати податків у розмірі 3 609 886 доларів США.

Найкраще те, що я великий фанат "Зоряних війн", тож я був одягнений у капелюх із "Зоряними війнами" та сорочку із "Зоряними війнами",

– сказав переможець лотереї.

Цікаво, що продавець квитка також отримав бонус у розмірі 50 000 доларів за продаж квитка, який виявився головним призом.

За словами переможця, він має намір використати призові гроші на придбання житла та оплату навчання своїх дітей у коледжі.

Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)