Цей тест від Розваги 24 допоможе вам зрозуміти, до якого типу ви належите – економної чи марнотратної людини.

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Перед вами 4 різні зображення, пов'язані з грошима в різних ситуаціях. Уважно подивіться на них і виберіть те зображення, яке вас найбільше приваблює або викликає у вас особливі почуття.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

Купюри, акуратно складені у гаманці: Ви людина, яка цінує стабільність і порядок у фінансових справах. Ви схильні ретельно планувати свої витрати, аналізувати бюджет і завжди намагаєтесь відкладати гроші на майбутнє. Економія – це одна з ваших сильних сторін, і ви завжди думаєте наперед, щоб забезпечити собі фінансову безпеку.

Монети, розкидані на столі поруч з чашкою кави: Ви людина, яка схильна до невеликих спонтанних витрат. Вам подобається іноді побалувати себе чимось приємним, не надто турбуючись про майбутнє. Проте ви не схильні до великих марнотратств і зазвичай знаєте, коли слід зупинитися. Ваш підхід до грошей збалансований і прагматичний.

Стопка банкнот біля відкритого сейфу: Ви людина, яка вміє накопичувати і цінує фінансову безпеку. Ви віддаєте перевагу зберігати гроші на майбутнє, інвестувати у важливі речі і уникати непотрібних витрат. Ваш підхід до фінансів обдуманий і продуманий, що дозволяє вам відчувати себе впевнено у будь-якій ситуації.

Розкішні витрати – гроші, розкидані біля дорогих речей: Ви людина, яка любить жити на широку ногу і насолоджуватися життям у всіх його проявах. Ви не боїтеся витрачати гроші на розкіш і задоволення, адже для вас важливо жити тут і зараз. Проте вам варто іноді подумати про майбутнє і зберігати баланс між витратами і заощадженнями.