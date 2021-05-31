Ед Ширан і Кортні Кокс повторили легендарний танець Роса і Моніки: кумедне відео

Минуло лише кілька днів, після прем'єри спецвипуску "Друзі: Возз'єднання", як Кортні Кокс зробила фанатам серіалу ще один подарунок. Для цього вона об'єдналася із популярним співаком Едом Шираном і станцювала разом з ним легендарний танець Моніки та Роса.

30 травня зірки опублікували у своїх соціальних мережах кумедний відеоролик, в якому вони повторюють запальні рухи Моніки та Роса з 10 серії 6 сезону "Друзів". Попри те, що з моменту виходу цієї серії минуло 20 років, Кортні Кокс зовсім не розгубила свою вправність, а Ед Ширан прекрасно вивчив танець.

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За сюжетом цього епізоду, Моніка та Рос приходять на новорічне шоу Діка Кларка, яке вони обожнювали ще з дитинства. Аби привернути увагу камер, брата із сестрою вирішують виконати свій фірмовий танець шкільних часів. Фанати "Друзів" були у захваті від цього видовища, – здається, що рухи Геллерів знали напам'ять сотні людей.

Танець Роса і Моніки у "Друзях": дивіться відео

Схоже, що за два десятиріччя танець зовсім не втратив актуальності. Коли Кортні Кокс і Ед Ширан опублікували нову його версію, їхні відеоролики швидко стали вірусними. За 15 годин відео в інстаграмі Кортні Кокс зібрало 8,3 мільйона переглядів, а на сторінці Еда Ширана – 5,8 мільйона переглядів.

У ці вихідні у нас було своє возз'єднання,

– підписав ролик співак.

Нагадаємо, що 27 травня стрімінговий сервіс HBO Max презентував спецепізод "Друзі: Возз'єднання", в якому Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Девід Швіммер, Метью Перрі, Метт Леблан разом із іншими зірками повернулися на знімальний майданчик.

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