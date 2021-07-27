На eBay продають повітря з концерту Каньє Веста: ставки зростають

Сайт eBay відомий своїми незвичними і кумедними аукціонами, де користувачі продають відверто дивні та безглузді предмети за неймовірні гроші. Нещодавно там з'явився один із таких лотів – хтось вирішив продати повітря з останнього концерту Каньє Веста.

22 липня американський репер презентував свій новий альбом Donda на концерті в Атланті. Вихід альбому запланований на початок серпня, тож присутні на концерті мали змогу одними з перших послухати нові композиції Каньє Веста.

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Один із фанатів виконавця вирішив не лише повернути собі гроші за квиток, але й добряче заробити. Він опублікував на сайті eBay оголошення про продаж пакету з повітрям, яким дихав Каньє Вест та тисячі його прихильників на концерті.

Як доказ того, що це повітря справді з того самого концерту, продавець прикріпив до оголошення фото пакету з написом "Air from Donda Drop" на фоні сцени та людського натовпу.



Пакет з повітрям з концерту Каньє Веста продають на аукціоні / Фото eBay

Також він встановив мінімальну стартову вартість цього лоту – 3330 доларів (майже 90 тисяч гривень). Проте за кілька днів після запуску аукціону ставки зросли до 6100 доларів (близько 165 тисяч гривень). Торги триватимуть до суботи, 31 липня, і ймовірно, що ціна виросте ще більше.

Це вже не перший випадок, коли хтось продає повітря з концерту Каньє Веста за неймовірні гроші. У 2015 році схожий пакет з концерту Yeezus продали за 60 тисяч доларів.

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