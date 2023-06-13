Як проходив експеримент

Джозеф Дітурі, відомий як доктор Глибоке Море встановив світовий рекорд життя під водою. Чоловік провів більше ніж 3 місяці, а саме 100 днів, під водою.

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Аби реалізувати задумане, професора помістили у спеціальний контейнер на глибині майже 7 метрів. Експеримент проходив на острові Кі-Ларго.

На поверхні чоловік радісно привітав всіх глядачів / Фото інстаграм Джозефа

Все почалося 1 березня, коли 55-річний інженер-біомедик вирішив провести багатогранний дослідницький проєкт. Мета дослідника – дізнатися більше про вплив гіпербаричного тиску на організм людини. Таким чином, Джозеф сподівався, що дослідження буде корисним для лікування різних захворювань та черепно-мозкових травм. За гіпотезою Дітурі, підвищений тиск може допомогти людям жити довше та запобігти хворобам, пов'язаними зі старінням організму.

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До речі, протягом 14 тижнів, проведених під водою, чоловік продовжував викладати свій курс біомедичної інженерії в режимі онлайн. Його лекції відвідало понад 5500 студентів із 15 країн.

Це стало моєю улюбленою частиною місії. Хто знає, можливо, одного разу хтось один із них повернеться і поб'є мій рекорд,

– коментує вчений.

Під час експерименту медична команда пильнувала за чоловіком і теж занурювалась на 7-метрову глибину, аби перевіряти стан його здоров'я.

Науковця контролювали лікарі / Фото інстаграм Джозефа

Результати дослідження

Звичайно, перше, що він зробив після того, як винирнув з води – пройшов швидкий огляд у лікарів та прийняв душ. Попередні результати показали зменшення рівня холестерину та покращення сну.

Людське тіло ніколи не знаходилося під водою так довго. Цей досвід сильно змінив мене, і я дуже сподіваюся, що надихнув нове покоління дослідників вийти за всі межі,

– сказав Джозеф.

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Цікаво, що за дні експерименту було зібрано багато важливих даних, які знайдуть застосування у ключових профілактичних та лікувальних клінічних процедурах. Дітурі запевняє, що почуває себе добре і планує представити свої результати на Всесвітній конференції з екстремальної медицини у Шотландії у листопаді.