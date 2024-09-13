Байден приміряв кепку прихильника Трампа і отримав несподіваний комплімент

У соцмережах вірусним стало відео, на якому президентом США Джо Байден приміряв кепку з написом "Трамп 2024". Його йому дав прихильник кандидата у президенти Дональда Трампа.

Сталося це абсолютно неочікувано для всіх присутніх.

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Коли стався курйозний випадок

Відео було зняте під час пам'ятних заходів у річницю терактів 11 вересня на пожежній станції Шенксвілла. Як розповів представник Білого дому Ендрю Бейтс, демократ Байден обговорював із місцевими мешканцями, багато з яких були республіканцями, важливість "двопартійної єдності".

У якийсь момент його зацікавила бейсболка одного з присутніх.

Одягни її,

– запропонував чоловік.

Своєю чергою глава держави не став йому відмовляти, чим одразу ж викликав схвальні вигуки та вельми несподіваний комплімент.

Ось тепер я пишаюся тобою, старий пердун,

– заявив власник кепки.

І, схоже, що Байден на таку фамільярність свого співрозмовника абсолютно не образився, хоча й не одразу повірив, що йому це не почулося.

Байден одягнув кепку "Трамп 2024": дивіться відео

Як минули дебати Трампа та Гарріс

Як свідчать опитування, дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс та колишнім лідером США Дональдом Трампом, що проходили у Пенсильванії у ніч проти 11 вересня, закінчилися гучною перемогою Гарріс.

Дослідження CNN показало, що Гарріс виграла дебати з 63% проти 37% серед тих, хто стежив за дебатами, тоді як опитування YouGov показало, що вона виграла 54 – 31 серед зареєстрованих виборців, які дивилися принаймні частину дебатів.

Під час своїх промов Трамп критикував адміністрацію Байдена. Намагаючись дискредитувати Гарріс, він поширював неправдиву інформацію.