Джефф Безос полетів у космос і викликав хвилю мемів в мережі

Мільярдер і засновник компаній Amazon і Blue Origin Джефф Безос у вівторок, 20 липня, здійснив успішний політ у космос на ракеті New Shepard. Ця історична подія стала не лише приводом для обговорення, а й темою для багатьох мемів та жартів.

Користувачів мережі розсмішила фалічна форма ракети New Shepard та час її перебування у космосі. Крім того, вони доволі курйозно пов'язали політ Безоса у космос з іншими новинами про нього та його компанії – в інтернеті пожартували про податки, які мали б платити мільярдери, тривалість перерви, яку минулого року встановили для працівників Amazon, та навіть розлучення Безоса, що відбулося ще у 2019 році.

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Розваги 24 зібрали для вас найкращі меми про політ Джеффа Безоса у космос. Приємного перегляду та гарного настрою!

"Я сумую за старими часами, коли марнославні проєкти мільярдерів полягали у будівництві 1000 публічних бібліотек або гігантських музичних майданчиків"

"Джефф Безос був у космосі більше часу, ніж працівникам Amazon дозволено провести у туалеті"

"Співробітники Amazon, поки Джефф Безос у космосі"

"Життя сьогодні, наче "Остін Паверс""

"Мільярдери намагаються зрозуміти, що їм робити зі своїми грошима: полетіти в космос, заплатити податки"

"Увесь інтернет спостерігає за польотом Джеффа Безоса в космос"

"Джефф Безос у космосі у 2021"

"Джефф Безос провів у космосі 5 хвилин або як це називають в Amazon – час, відведений для перерви у 16-годинний робочий день"

"Новий фільм про фантастичну четвірку виглядає жахливо"

" – Зверху занадто кругла, вона повинна бути загостреною. – Вони будуть думати, що це величезний робот-фалоімітатор летить їм назустріч"



Фото Reddit / geonosian_memes

"Ілон Маск усвідомлює, що він знову найбагатша людина на Землі, поки Безос перебуває в космосі"



Фото Reddit / Stelum

Доволі схоже

"Я жив серед людей. Уся їхня культура побудована навколо пенісів"

"Я Джефф Безос, і я збираюся на Місяць"

"Джефф Безос після зльоту, коли зрозумів, що він вже не найбагатша людина на Землі"



Фото Reddit / elch3w

"Минуло кілька годин. У Джеффа Безоса і його команди поки що немає жодних несприятливих побічних ефектів"

"Важко уявити собі кращий результат розлучення, ніж отримати 50 мільярдів доларів, а потім ваш колишній буквально покидає планету"

"Розбудіть мене, коли Безос проведе у космосі стільки часу, скільки й собака"