Джефф Безос полетів у космос і викликав хвилю мемів в мережі
Джерело:24 канал
Мільярдер і засновник компаній Amazon і Blue Origin Джефф Безос у вівторок, 20 липня, здійснив успішний політ у космос на ракеті New Shepard. Ця історична подія стала не лише приводом для обговорення, а й темою для багатьох мемів та жартів.
Користувачів мережі розсмішила фалічна форма ракети New Shepard та час її перебування у космосі. Крім того, вони доволі курйозно пов'язали політ Безоса у космос з іншими новинами про нього та його компанії – в інтернеті пожартували про податки, які мали б платити мільярдери, тривалість перерви, яку минулого року встановили для працівників Amazon, та навіть розлучення Безоса, що відбулося ще у 2019 році.
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Розваги 24 зібрали для вас найкращі меми про політ Джеффа Безоса у космос. Приємного перегляду та гарного настрою!
"Я сумую за старими часами, коли марнославні проєкти мільярдерів полягали у будівництві 1000 публічних бібліотек або гігантських музичних майданчиків"
"Джефф Безос був у космосі більше часу, ніж працівникам Amazon дозволено провести у туалеті"
"Співробітники Amazon, поки Джефф Безос у космосі"
"Життя сьогодні, наче "Остін Паверс""
"Мільярдери намагаються зрозуміти, що їм робити зі своїми грошима: полетіти в космос, заплатити податки"
"Увесь інтернет спостерігає за польотом Джеффа Безоса в космос"
"Джефф Безос у космосі у 2021"
"Джефф Безос провів у космосі 5 хвилин або як це називають в Amazon – час, відведений для перерви у 16-годинний робочий день"
"Новий фільм про фантастичну четвірку виглядає жахливо"
" – Зверху занадто кругла, вона повинна бути загостреною. – Вони будуть думати, що це величезний робот-фалоімітатор летить їм назустріч"
Фото Reddit / geonosian_memes
"Ілон Маск усвідомлює, що він знову найбагатша людина на Землі, поки Безос перебуває в космосі"
Фото Reddit / Stelum
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"Я жив серед людей. Уся їхня культура побудована навколо пенісів"
"Я Джефф Безос, і я збираюся на Місяць"
"Джефф Безос після зльоту, коли зрозумів, що він вже не найбагатша людина на Землі"
Фото Reddit / elch3w