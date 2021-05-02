Два фермери не змогли поділити ділянки: один з них після сварки спорудив стіну з гною

На жаль, з сусідами щастить далеко не всім. А сусідські війни – це одна з найскладніших речей у світі, адже неспокійні сусіди завжди намагаються зіпсувати життя.

Іноді трапляється так, що відносини з людьми, що живуть по сусідству, стають справжньою проблемою. Так сталося і у містечку Лоді, штат Мічиган, США. Там двоє сусідів не змогли домовитися про межі своїх ділянок.

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Через цю суперечку один із сусідів звів смердючий паркан, який простягнувся майже на 100 метрів у довжину. Позаяк огорожа з навалів гною знаходиться на приватній власності –зробити з цим нічого не можна.

Зазвичай сусід розкидає гній по полю, але цього разу вирішив зробити з нього огорожу,

– поскаржився потерпілий власник ділянки Уейн Ламбарт.

Орендарі сусіднього зі смердючим полем будинку розповіли, що не можуть навіть відкрити вікна через те, що кімнатах одразу починає неприємно пахнути. Проте фермер, що насипав огорожу, сказав що йому все одно, подобається комусь це чи ні.

Це не стіна з гною, це – паркан з компосту,

– уточнив чоловік.