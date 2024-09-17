Друзі проїхали 418 кілометрів голяка на велосипеді: курйозні фото 18+

Пара друзів – 36-річний Ніл Кокс та 25-річна Джей Антік – вирушили у подорож тандемом на велосипеді. Вони проїхали 418 кілометрів повністю голими.

Як пише New York Post, це спричинило справжній ажіотаж у Британії.

Дивіться також Вирішив пожартувати: чоловік прийшов на стадіон в костюмі терориста – як його покарали

Що відомо про подорож голяка

Маршрут друзів стартував з Глостера і привів їх до Лендс-Енда, Велика Британія. На таку подорож їх надихнуло бажання побачити природну красу південного заходу Англії. А вирушити у дорогу без одягу вони вирішили тому, що обидва є нудистами і люблять проводити час в оголеному вигляді.

Довідка. Нудисти – це люди, які практикують перебування без одягу в громадських місцях, таких як пляжі або кемпінги, з метою відчуття свободи, єдності з природою та прийняття свого тіла. Нудизм не пов'язаний із сексуальністю, а зосереджений на комфорті та природності. Нудисти часто підтримують філософію, що людське тіло не повинно викликати сором, і що оголеність – це спосіб висловити природну рівність між людьми.

За час своєї мандрівки пара провела декілька ночей у кемпінгу, інші – в готелях або B&B, і навіть здійснила декілька голих походів крамницями або випивала в барах.



Пара подорожує голяка (фото 18+) / Фото Daniel Dayment / SWNS

Як на них реагують люди

Друзі зізналися, що реакція на них поки що була "надзвичайно позитивною".

Люди у соціальних мережах завжди мають свою думку, але ми не отримали багато негативних відгуків. Люди в Гластонбері були в переважній більшості позитивно налаштовані, це було трохи приголомшливо. У Брістолі люди були байдужими, але саме цього ми і хочемо,

– сказала Джей.

Ніл додав, що куди б вони не йшли – люди озиралися.

"Я думаю, деякі просто дивуються, коли бачать двох людей у тандемі. Тож їм ще смішніше бачити двох голих людей у тандемі", – зазначив він.

Ніл пояснив, що їхній натуризм не повинен нікого ображати – це просто природний спосіб життя.