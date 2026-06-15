Цього разу користувачі соцмереж побачили, як президент США заснув на масштабному заході, який проходив у Білому домі, передає 24 Канал. І проходив він, взагалі-то, на честь дня народження Трампа.

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Трамп заснув на заході, присвяченому його 80-річчю

Американський лідер завітав на турнір зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250, який був організований якраз у день його народження – 14 червня. Організатором виступив керівник UFC і близький друг Трампа Дейна Вайт, який витратив на це близько 60 мільйонів доларів. Просто на президентському подвір'ї звели величезну клітку для боїв із 28-метровою конструкцією над октагоном. Але головним обговоренням вечора в мережі стали не епічні бої, а те, що 80-річний Трамп просто заснув... на самому цікавому, мабуть.

Дональд Трамп заснув на своєму 80-річчі: дивіться відео

Це вже не перший подібний випадок, через який Трамп ставав зіркою мемів. Останніми тижнями Білий дім то і робить, що спростовує подібні чутки. У команді президента запевняють, що він не спить, а просто довго кліпає або заплющує очі, щоб уважно слухати. Звичайно ж, це все активно обговорюють у мережі, ставлячи під сумніви офіційні заяви Білого дому.

Як мережа відреагувала на сплячого Трампа

Звісно ж, цей момент не міг пройти повз користувачів мережі. Його активно обговорюють як самі американці, так і жителі інших країн. Ось що пишуть:

"Будь ласка, тільки не будіть";

"Він занадто старий для будь-чого";

"Цей хлопець фінішував";

"Він боровся зі сном як міг, і сон переміг!";

"Він працює цілодобово, на відміну від будь-якого президента, Боже мій, залиште цю людину в спокої, ви повинні бути вдячні, що він працює для вас";

"О так, він же так тяжко працює";

"Чому всі американські президенти сплять?";

"Яка трата грошей платників податків";

"Пора на пенсію";

"Діду давно пора на пенсію, а не політикою займатися";

"Якби ви стільки сотень воєн закінчили, то ви всі теж так би втомилися і заснули".

Чи є Дональд Трамп найстаршим серед президентів провідних країн

Дональд Трамп став не тільки найстарішим президентом США за всю історію штатів, а і входить до списку найстарших лідерів провідних країн світу. Як пише 24 Канал, найстаршими світовими лідерами наразі є президент Камеруну Пол Бія, якому вже 93 роки, та 90-річний король Саудівської Аравії Салман. До речі, Бія керує своєю країною і не віддає крісло президента вже майже 44 роки.

Чимало найстарших лідерів у країнах Африки. До десятки найстаріших президентів входять лідери Малаві, Кот-д'Івуару, Екваторіальної Гвінеї, Зімбабве, Республіки Конго та Уганди.