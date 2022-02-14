Добровільні в'язні: у Швейцарії шукають охочих сісти до тюрми, щоб протестувати її роботу

У Швейцарії шукають добровольців, охочих на 3 дні оселитися у новій в'язниці Цюриха, аби протестувати її. Наразі заявки на таке волонтерство подали вже понад 600 людей.

Учасники проєкту стануть своєрідною фокус-групою, яка перевірить умови утримання в'язнів перед тим, як там прийматимуть справжніх злочинців.

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Ув'язнені за бажанням

В'язниця розрахована на 241 мешканця. Заявку можна подати до кінця лютого. Однак, враховуючи те, що охочих вже утричі більше, ніж може вмістити тюрма, організаторам доведеться провести відбір кандидатів. Добровольці мають бути повнолітніми, проживати у кантоні Цюрих та погодитися на перевірку біографічних даних, яка підтвердить їхню придатність до участі.

Волонтери житимуть у в'язниці 3 24 по 27 березня у справжніх тюремних умовах. Їм доведеться здати усі електронні пристрої та обрати для себе одне з 3 варіантів меню – халяльне, м'ясне та вегетаріанське.

Обшук з роздяганням після прибуття до в'язниці буде необов'язковим. Крім того, добровольці у будь-який момент зможуть відмовитися від участі та життя у в'язниці.

За словами директора в'язниці Марка Айерманна, кандидатам не варто очікувати умов "табору для відпочинку". Вони мають допомогти владі та адміністрації тюрми забезпечити належне функціонування щоденних операцій та надати персоналу змогу познайомитися з об'єктом.

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