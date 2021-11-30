До американської бібліотеки повернули книгу, яка зникла 110 років тому

Чи не кожен, хто коли-небудь брав книги у бібліотеці, іноді повертав їх пізніше за призначений термін. Проте навряд чи хтось забував про книгу аж на 110 років, як це трапилося з примірником з бібліотеки Бойсе в Айдахо.

Книга з історією

До неї повернулася книга "Нові хроніки Ребеки" Кейт Дуглас Вігген, яка зникла ще у 1911 році. Де вона була увесь цей час – невідомо.

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Книгу зареєстрували у бібліотеці Гарден-Сіті, а тоді помітили, що на ній є наклейка бібліотеки Бойсе, тож надіслали її туди.

Із записів бібліотеки стало зрозуміло, що примірник зник у листопаді – грудні 1911 року. У звіті про інвентаризацію йшлося про те, що 159 книг з запасів були пошкоджені, 6 – загублені, але їхню вартість відшкодували, 13 – на той час були у читачів, а 173 – зникли.

Судячи з того, що книга повернулася до бібліотеки у хорошому стані, вона не була пошкодженою. Залишається лише два варіанти – "Хроніки Ребеки" або були у читача, або ж загубилися.

Цікаво, якою була історія цієї книги, що з нею відбувалося? Вона лежала у якійсь коробці, хтось помер, вони переїхали? Ми ніколи не дізнаємося цього, можемо лише уявляти та вигадувати кумедні історії,

– поділилася бібліотекарка Енн Марі Мартін.

Бібліотечна книга, яка зникла 110 років тому / Фото з фейсбуку Boise Public Library

У свій час книга коштувала 1,5 долара, а за кожен день протермінування бібліотека штрафувала читача на 2 центи. Цю систему скасували у 2019 році, але якби вона діяла досі, тому, хто затримав книгу довелося б заплатити 803 долари (майже 22 тисячі гривень).