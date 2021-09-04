До 20-річчя стрічки: у Новій Зеландії випустили поштові марки і листівки за "Володарем перснів"

Поштові марки і листівки за фільмом "Володар перснів: Братство персня" почали випускати у Новій Зеландії. Це є визнанням того, що картина стала значною частиною історії, культури та ідентичності країни.

Цього року виповнюється 20 років з дня виходу стрічки Пітера Джексона "Братство персня", першого з трилогії "Володар перснів". Щоб відсвяткувати цю подію, пошта Нової Зеландії випустила шість нових марок натхненних фільмом.

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Після виходу фільму на екрани у 20201 році пошта Нової Зеландії підтримала оригінальний кінопроєкт, випустивши в той час серію марок. Вони продавалися по всьому світу, і користувалися неабиякою популярністю. Це надихнуло пошту знову повернутися до цієї ідеї.

Ілюстрації марок, на яких зображені улюблені персонажі і сцени з "Братства персня", вручну намалювала Саша Лис. Вона була дизайнером всіх фільмів Пітера Джексона за "Володарем перснів", а також працювала над марками, які були випущені у 2001 році.

У двадцятирічну річницю першого фільму ми знову випускаємо спеціальний випуск марок "Володар перснів", працюючи з художницею Сашею Лис. Ввона працювала над фільмами і над нашим першим випуском марок двадцять років тому,

– розповів керівник відділу поштових марок і колекціонування Нової Зеландії Ентоні Харріс.

У Новій Зеландії випустили поштові марки і листівки за "Володарем перснів" / Фото NZ Post

У комплект входять шість марок і листівок, на яких зображені ключові сцени з "Братства персня":

Подорож починається. У районі Шира в селі Хоббітон проживають хоббіти Більбо і Фродо Беггінс.

У районі Шира в селі Хоббітон проживають хоббіти Більбо і Фродо Беггінс. Ховаючись від чорного вершника. Ховаючись в дуплі серед коренів дерева, Фродо і його друзі ухиляються від посланника Мордора

Ховаючись в дуплі серед коренів дерева, Фродо і його друзі ухиляються від посланника Мордора Гарцюючий поні. Коли починається їх пошук, Фродо і його друзі-хоббіти Сем, Піппін і Меррі п'ють ель в Гарцюючому поні в Брі, де вони вперше зустрічаються з Арагорном.

Коли починається їх пошук, Фродо і його друзі-хоббіти Сем, Піппін і Меррі п'ють ель в Гарцюючому поні в Брі, де вони вперше зустрічаються з Арагорном. Політ на фіорд. Після того, як Фродо поранений, ельфійська принцеса Арвен скаче з ним на своєму коні через прерії і ліс до безпечної річки.

Після того, як Фродо поранений, ельфійська принцеса Арвен скаче з ним на своєму коні через прерії і ліс до безпечної річки. Міст Хазад-Дум. Момент фільму відбувається в підземному лабіринті Копей Морії, де Гендальф повертається і кричить: "Ти не пройдеш" вогнедихаючому Балрогу.

Момент фільму відбувається в підземному лабіринті Копей Морії, де Гендальф повертається і кричить: "Ти не пройдеш" вогнедихаючому Балрогу. Ворота Аргоната. Подорожуючи по річці Андуїн на трьох човнах, Братство проходить повз дві гігантські кам'яні статї, що охороняють північний кордон Гондору.



Ілюстрації малювала Саша Лис / Фото NZ Post



Марки випустили у двадцятирічну річницю першого фільму / Фото NZ Post



Фільм є важливою складовою історії, культури і самобутності Нової Зеландії / Фото NZ Post



Поштові марки і листівки за фільмом "Володар перснів" почали випускати у Новій Зеландії / Фото NZ Post

Створивши ці марки пошта Нової Зеландії також віддає належне впливу, який надали фільми.

Ці марки підтверджують, що цей культовий фільм тепер є важливою складовою історії, культури і самобутності Нової Зеландії,

– говорить Ентоні Харріс.

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