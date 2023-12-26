Ялинку на дно кар'єру розмістили дайвери. Ця традиція існує протягом останніх декількох років.

Дивіться також Найкрасивіші ялинки Європи нового 2024 року: дивіться підбірку святкових фото

Тепер головний символ новорічних свят знаходиться не тільки на суші серед людей, але і під водою, разом із підводними мешканцями.

Різдво наближається, треба ставити ялинку, і під водою також,

– написали дайвери у соцмережах.

У Дніпропетровській області встановили ялинку на дні кар'єру / Фото Андрія Воробйова

Раніше ми писали, що Укрзалізниця запустила Різдвяний експрес!

30 і 31 грудня у Києві та Львові курсуватимуть Різдвяні експреси, які відвезуть своїх пасажирів у казковий світ, де дива – можливі,

– пишуть в УЗ.

Квитки вже є у продажу. Їх можна придбати в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці. Кияни мають вбити запит "Київ-Пасажирський – Київ-Казковий", львів'яни – "Львів – Львів-Казковий".