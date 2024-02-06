Тест від 24 Каналу допоможе вам відкрити талант, який лежить в глибині вашої душі, виходячи з екзотичного птаха, якого ви оберете.

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Подивіться наступні зображення екзотичних птахів і оберіть того, який найбільше приваблює вас або викликає в вас сильні емоції. Спробуйте не зациклюватися на зовнішньому вигляді або відомих фактах про цих птахів; зосередьтеся на своїх відчуттях та інтуїції.



Психологічний тест за картинкою / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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