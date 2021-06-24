Дівчина заборгувала банку 50 мільярдів доларів після вечірки з друзями: як таке можливо

Однієї ночі американка Медісон Макгіверн вирішила перевірити баланс свого банківського рахунку після походу в бар із друзями. Побачене її шокувало – у неї було майже 50 мільярдів доларів заборгованості.

Мобільний додаток показав від'ємний баланс з точною сумою 49 999 999 697,98 долара. Хоча дівчина знала, що на її рахунку було приблизно 76 доларів.

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Медісон поділилася цією історією у тіктоці. Дівчина показала свою реакцію, коли вона вперше побачила цю величезну цифру. Відео стало вірусним і швидко розійшлося мережею.

Я хотіла б сказати, що купила Лос-Анджелес, але це не так. Не розумію, що спонукало мене перевірити свій рахунок приблизно о 2 годині ночі. Але я побачила борг у 49 мільярдів,

– сказала вона.

Наступного дня вона пішла до банку, аби спробувати владнати це питання. Там вона з'ясувала, що "на жаль не отримала кредит на 49 мільярдів". Виявилося, що це був стратегічний хід банку, спрямований на користувачів у яких є будь-які проблеми з обліковим записом. Так вони вирішили привернути увагу своїх клієнтів.

"Це просто жахливий спосіб привернути чиюсь увагу. Але, дякувати Богу, у мене немає боргу в 50 мільярдів доларів. Це вирішено, і це все, що має значення", – поділилася Медісон у ще одному відео.

Ця історія набула широкого розголосу у мережі та ЗМІ. Журналісти звернулися за коментарями до банку, і їм повідомили, що причиною цієї ситуації став технічний збій. Він трапився на вихідних і торкнувся обмеженої кількості облікових записів клієнтів. "Проблема вирішена, і тепер на цих рахунках – правильна сума", – сказали у банку.