Дівчина завітала до магазину натуральної косметики Lush та побачили зразки продукції біля стенда з милом. Вона подумала, що це справжні десерти, тож взяла шматочок, щоб скуштувати.
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Реакція продавця не змусила себе чекати. Шокований чоловік, який не встиг зупинити Джекі до того, як вона почала жувати мило, на якусь мить завмер і просто дивився на неї. Після цього він розсміявся та прикрив обличчя руками. Врешті продавець дав блогерці пакетик, аби вона виплюнула "десерт".
Дівчина посміялася над собою і опублікувала це відео у мережі. Ролик став вірусним, і зібрав понад 20 мільйонів переглядів та 25 тисяч коментарі. Користувачі тіктоку добряче посміялися і з фейлу Джекі, і з реакції продавця:
- "Продавець був надто приголомшений, щоб говорити";
- "Навіщо робити таке, якщо ти в магазині мила і косметики";
- "Я теж думала, що це їжа. Вірте чи ні, але деякі люди не знають, що це за магазин";
- "Це так соромно";
- "Він просто кричав очима";
- "Впевнена, що він пішов додому і сказав: "Ви ніколи не вгадаєте, що сталося сьогодні на роботі!".
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