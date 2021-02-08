Дівчина переплутала лак для волосся з суперклеєм і опублікувала вірусне відео в тіктоці

Користувачка тіктоку поділилася приголомшливим відео. Вона розповіла підписникам про свою проблему, і шокувала мережу, адже допомогти з її вирішенням не може ніхто.

Тессіка Браун з нікнеймом im_d_ollady опублікувала у тіктоці ролик, у якому розповіла підписникам про те, що переплутала лак для волосся з суперклеєм. На момент запису відео, вона помила волосся вже 15 разів, але це не дало ніякого результату.

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Подивіться на моє волосся! Воно не рухається,

– сказала дівчина.

Дивіться відео: дівчина переплутала лак для волосся з суперклеєм

Це відео швидко розповсюдилося соціальною мережею та стало вірусним. Його подивилися 18,6 мільйона разів, хоча підписників у дівчини у декілька разів менше – 684 тисячі. Люди у коментарях почали радити їй різноманітні варіанти виходу з цієї ситуації. Там помітили навіть виробника клею, який Тессіка прийняла за лак. Він порадив їй помити волосся спиртом.

Через кілька днів після публікації цього ролика, блогерка розповіла, що звернулася за професійною допомогою до лікарні. Спеціалісти намагалися зняти клей з волосся дівчини різними засобами, і схоже, що це були не найприємніші процедури.

Дивіться відео: як тіктокерка змивала суперклей з волосся

Попри страждання Тессіки, не всі підписники вірять у правдивість цієї історії. Дехто вважає, що вона зробила це не випадково, а спеціально заради популярності в інтернеті.