Дівчина думала, що спілкується в інтернеті з шахраєм: він виявився справжнім принцом

21-річна нігерійка Естер, що переїхала навчатися до Великої Британії, у 2020 році познайомилася в інтернеті з хлопцем на ім'я Тео. Вони почали часто та тісно спілкуватися, але до особистої зустрічі за цілий рік так і не дійшло. Тоді Естер і запідозрила свого нового друга в обмані та шахрайстві.

Вони переписувалися по кілька разів на день, але ніколи не розмовляли по відеозв'язку та не зустрічалися наживо. Проте, їх об'єднували спільні інтереси та взаємна симпатія.

Це цікаво Найбагатші гравці казино: як вони стали мільйонерами та скільки вигравали

Окрім того, Естер і Тео родом з одного племені – йоруба. Вони не знали один одного на батьківщині, і познайомилися вже після того, як обоє переїхали до Великої Британії.

Він з того ж племені, що й я, і це дуже важливо. У Нігерії живуть 200 мільйонів людей. Які шанси, що я знайду когось, хто мені симпатичний, з мого ж племені?,

– поділилася думками Естер.

Попри те, що спілкування складалося добре, у дівчини все ж закралися сумніви, чи не переписується вона з інтернет-шахраєм. Річ у тім, що щоразу, коли Естер пропонувала Тео побачитися, він говорив, що був у Нігерії у справах, а тоді, коли вона намагалася подзвонити йому з відеозв'язком, він не підіймав слухавку. "Одного разу ми розмовляли по телефону, і я спробувала увімкнути відео на Face Time, але він закінчив дзвінок", – розповіла дівчина.



Естер вирішила, що спілкується з шахраєм / Фото з інстаграму

Підозріла поведінка хлопця змусила Естер звернутися за підтримкою та допомогою на телешоу MTV Catfish UK, яке виводить нечесних хлопців на чисту воду. Телевізійники влаштували масштабне розслідування, аби зрозуміти, що ж приховує хлопець.

Вони дослідили його соціальні мережі та розпитали знайомих, які розповіли, що справжнє ім'я хлопця не Тео, а Майкл. Пізніше редакції написав найкращий друг загадкового приятеля Естер та попросив їх припинити розслідування, оскільки у Тео чи Майкла багато справ.

Я розмовляю з ним щодня, і він не розповів, що у нього багато справ. Я не розумію, що він намагається приховати,

– відповіла на це Естер.

Тоді Естер надіслала хлопцеві спеціальне посилання, щоб перевірити місце його перебування. Він відкрив його, і дівчина дізналася, що Тео-Майкл насправді у Лондоні, а не в Нігерії, як він сказав Естер.

Усе це мало дуже дивний вигляд, і терпець Естер увірвався. Дівчина вирішила вимагати пояснень напряму. Вона написала хлопцеві і попросила його про зустріч. У відповідь на це вона отримала адресу.



Хлопець, з яким спілкувалася Естер, виявився нігерійським принцом / Фото з інстаграму

Врешті-решт вони зустрілися, а хлопець розповів Естер усю правду. Виявилося, що він – нігерійський принц, і насправді його звуть Майкл, а Тео – його друге ім'я. Йому довелося повернутися додому, оскільки помер його батько. Крім того, у нього справді зовсім не було часу на дзвінки та зустрічі.

"Я мене 3 підприємства, помер батько. Я постійно був у русі, а у будинку завжди були люди. Знайти час навіть на 5-хвилинний відеодзвінок було неможливо", – розповів принц. Також він додав, що дуже серйозно ставиться до Естер та стосунків з нею, а про свій королівський статус він не розповідав, бо боявся, що це змінить її ставлення до нього.