Новий рекорд: 5-річний хлопчик розігнав Lamborghini до швидкості 300 кілометрів на годину

У Туреччині 5-річний Зайн Софуоглу зміг розігнати новий Lamborghini Revuelto до швидкості понад 300 кілометрів на годину. Він став наймолодшим у світі водієм, який досягнув такої швидкості.

Відео заїзду з'явилося на його сторінці в інстаграмі.

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Якщо точніше, то суперкар Lamborghini Revuelto розвинув 312 кілометрів на годину. На відео юний водій дуже зосереджений, пильно стежить за дорогою та не відволікається. Після заїзду Зайн Софуоглу трохи попалив гуму на Lamborghini.

Що відомо про малого гонщика

Для турецького хлопчика це далеко не перший подібний заїзд. Спортивними авто та мотоциклами він керує з дворічного віку. Раніше він "приручив" 1000-сильні Ferrari SF90 Stradale і Tesla Model S Plaid.

Цікаво, що батько хлопчика – депутат турецького парламенту Кенан Софуоглу, який у минулому був успішним мотогонщиком. На його рахунку – 5 титулів чемпіона світу в серії SuperSport World Championship. Батько підтримує захоплення сина та навіть переобладнав свої авто таким чином, щоб хлопцю було зручно керувати ними в дитячому кріслі.

Цікаво! З малюком навіть зустрічався президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Крім того, для Зайна створили спеціальні дитячі шолом і вогнетривкий комбінезон. Заїзди відбуваються на закритих трасах із дотриманням усіх вимог безпеки.