Батько маленької Амелії одного разу зайшов до вітальні й побачив, як вона бавиться з доларами, повідомляє SWNS. Це були заощадження майже на 2 тисячі доларів.

Дивіться також Як підготувати кішку до появи дитини: 6 порад, які варто знати кожним батькам

Маленька дівчинка порізала грошові запаси родини: що було далі?

Якщо ваша дитина творча особистість, то будьте готові до того, що для створення поробок у хід можуть піти навіть гроші. Ця справжня історія сталася з 34-річним Ентоні Каледжайє, який одного разу зайшов до вітальні та побачив, як його 3-річна донька Амелія спокійно ріже купюри по 100 доларів. Вона знайшла гроші та вирішила їх використати як матеріал для творчості. Загальна сума пошкоджених грошей склала близько 1800 доларів. Чоловік зізнався, що був повністю приголомшений тим, що відбувалося.

Спочатку я просто не знав, як реагувати. Ніщо не готує тебе до такого. Я був одночасно шокований та розлючений,

– сказав він.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Дівчинка порізала долари заради розваги / Скрин відео

За словами Ентоні, готівка зберігалася вдома як частина заощаджень для сімейних святкувань у нігерійській культурі, де традиційно заведено розкидати гроші під час урочистостей. У той день чоловік якраз збирався на таку подію та підготував окрему пачку купюр по 1 долару. Дівчинка вирішила, що вони чудово підійдуть для конфеті.



Ентоні зі своєю донькою / Фото SWNS

Ентоні зізнався, що ця ситуація стала для нього уроком щодо зберігання грошей у домі. Пізніше чоловік подумав, що пошкоджену валюту можна спробувати обміняти через банк. Він навіть перевіряв інформацію через ChatGPT і з’ясував, що купюри дійсно можна обміняти, якщо збережено понад 50% банкноти та серійні номери. Правда Бюро гравіювання та друку США уточнює, що остаточне рішення щодо компенсації пошкодженої валюти приймає директор банку. В результаті родина все ж таки змогла компенсувати втрату, так що все закінчилося добре.

Чи можна здати пошкоджені банкноти в Україні?

Якщо раптом з вами сталася така прикра історія, як з татусем Ентоні, то раніше 24 Канал розповідав, в якому випадку можна здати пошкоджені банкноти в Україні. Виявляється, банки та обмінники приймають паперові гроші з відбитками штампів, надривами чи надрізами, відірваними краями або кутами та іншими пошкодженнями.

Але є один нюанс – пошкоджені купюри можуть прийняти, якщо їхня площа складає не менше 55% початкової площі та обидва номери і серія збереглися. Здати гроші можна в будь-якому банку чи відділенні НБУ.