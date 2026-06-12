Чим не привід згадати найцікавіші та маловідомі факти про Супермена. 24 Канал зробив добірку про улюбленця мільйонів, який за десятки років свого існування встиг пройти шлях від просто стрибуна до могутнього захисника планети, змінюючи не лише свої суперсили, а й світогляд.

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Як вигадали криптоніт

Виявляється, з самого початку криптоніт – той самий кристалічний матеріал, який згубно впливає на Супермена, придумали зовсім не для драматизму. Просто актору радіосеріалу The Adventures of Superman Баду Коллаєру потрібна була відпустка. Саме через дію цього каменю герой тиждень лежав безсилий, видаючи лише стогони. Замість Коллаєра працював інший виконавець.

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Актор відмовився носити штучні м’язи

У культовому фільмі "Супермен" 1978 року актор Крістофер Рів відмовився від накладних м’язів, обравши замість них виснажливі тренування. Маючи всього 35 днів на підготовку, актор набрав понад 13 кілограмів м’язової маси, ставши настільки масивним, що знімальній групі довелося перезнімати вже готові сцени, бо фігура актора перестала збігатися з відзнятим раніше матеріалом.

Супермен не вмів літати

Це дійсно так, спочатку він лише вмів неймовірно високо стрибати. Через що його здатність описували фразою "перестрибне хмарочос одним махом". Здатність літати з'явилася пізніше, передусім для того, щоб полегшити роботу аніматорам, і лише у 1941 році ця суперсила офіційно перекочувала в комікси. Цікаво, що у 2015 році в серії Superman #40 героя тимчасово позбавили цього дару, повернувши його до початків, де він знову міг лише стрибати.



Що цікавого відомо про Супермена / Фото Unsplash

Раніше Супермен був сильнішим

Здібності Супермена за десятиліття існування персонажа були дуже непослідовними, адже над ним працювали сотні різних авторів. Наприклад, його сила неодноразово змінювалася: від здатності тягнути за собою цілі планети на космічних ланцюгах до порівняно скромних подвигів, як-от підйом авіаносця. Після масштабного перезапуску "Криза на нескінченних Землях" сценаристи суттєво обмежили його міць. У результаті сьогодні фізичні можливості Супермена повністю залежать від бачення конкретного автора, проте час, коли він грався планетами, залишився далеко в минулому.

Він хотів відмовитися від громадянства США

Протягом десятиліть Супермен був символом боротьби за "правду, справедливість і американський шлях", але у 2011 році в коміксі Action Comics #900 герой офіційно заявив про бажання відмовитися від громадянства США. Виступаючи перед ООН, він пояснив, що втомився від того, що його дії сприймають як інструменти зовнішньої політики Америки, і заявив, що традиційних гасел йому вже недостатньо. Хоча Супермен завжди рятував людей по всьому світу, цей крок спричинив справжній скандал: чимало критиків звинуватили легендарного героя у відсутності патріотизму.