Сьогодні, 10 липня, Піна Колада відзначає своє свято. І хоча про цей коктейль сьогодні мало хто згадує чи замовляє у закладах, все ж він вже став частиною барної класики та увійшов в історію пляжного відпочинку. 24 Канал зібрав кілька цікавих та маловідомих фактів про цей напій.

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Факт №1: у назві коктейлю закладена його основа

З іспанської Piña Colada перекладається як "проціджений ананас". Це і є основа для цього культового коктейлю: свіжовичавлений ананасовий сік, збитий або змішаний з ромом, кокосовими вершками або кокосовим молоком і прикрашений часточкою ананаса та вишнею мараскіно.

Факт №2: ніхто не знає, хто автор Піна Колади

Найпоширеніша версія веде до готелю Caribe Hilton у Сан-Хуані, столиці Пуерто-Рико. За легендою, у 1954 році бармен Рамон "Мончіто" Марреро отримав завдання створити фірмовий напій, який передавав би смаки острова. Після кількох місяців експериментів він представив рецепт Піна Колади.

Є ще інша мила версія, яка відправляє нас у XIX століття. Вона стверджує, що пуерто-риканський пірат Роберто Кофресі пригощав своїх моряків напоєм із білого рому, кокосового молока та ананасового соку, щоб підняти їм настрій. Вірити в таке?

Факт №3: у Нью-Йорку зробили найбільшу Піна Коладу у світі

У 2017 році нью-йоркський ресторан Selena Rosa встановив рекорд, приготувавши понад 690 літрів Піна Колади. Для цього знадобилося більше сотні пляшок ананасового соку, а готового коктейлю вистачило більш ніж на 5 тисяч порцій. Цікаво, що для створення гігантської версії напою використали бетономішалку.



Цікаві факти про Піна Коладу / Фото Magnific

Факт №4: Піна Колада – не надто екологічний коктейль

Популярність Піна Колади має й зворотний бік. Оскільки ананаси та кокоси вирощують переважно в тропічних країнах, інгредієнти доводиться перевозити на великі відстані. Через це коктейль вважається одним із найменш екологічних серед популярних напоїв, адже його складники залишають значний вуглецевий слід під час транспортування.

Факт №5: "Пінаколада" Козловського затьмарила усі хіти

Після феєричного повернення Віталія Козловського на сцену його "Пінаколада" отримала друге дихання. В якийсь момент ця пісня лунала з кожного чайника та кожної праски. Вважаємо, що Міжнародний день коктейлю "Піна Колада" має стати важливим святом для співака, як день народження чи Новий рік. Віталій, цей коктейль можна зробити безалкогольним.