Всередині, усе вказує на те, що Кевін вже залишився сам удома. Прикрашена ялинка та запалений камін зі шкарпетками для подарунків вже чекають на Санта-Клауса чи на "мокрих бандитів".

До теми Легендарний будинок Маккалістерів з фільму "Сам удома" можна орендувати на ніч

У барі відтворили інтер'єр вітальні Маккалістерів / Фото Меггі Фостер

Що у меню

Команда бару добряче попрацювала над святковим меню, аби повною мірою передати атмосферу фільму. Більшість закусок були натхненні кумедними кулінарними вподобаннями Кевіна. У Hidden Bar можна скуштувати:

шматочки піци Little Noelle's з пепероні та моцарелою;

фаршировані мушлі з сиром;

свинина у чиказькому стилі;

ванільне та шоколадне морозиво Sundae Scaries з вишнями та теплим шоколадом.

У барі можна замовити й особливі коктейлі – Thirsty for More ("Жага більшого"), до складу якого входять віскі, амаро, бітери, імбирне пиво, малина, лимон, і One, Two… Ten ("Один, два… десять") з рому, пива, апельсинового соку та шоколадних бітерів.





За столом родини Кевіна можна спробувати тематичні закуски та напої / Фото Меггі Фостер

Усе це можна спробувати, сидячи за точною копією обіднього стола Маккалістерів. Але гостям закладу варто бути обачними. Різдво вже зовсім скоро, тож і Гаррі з Марвом наближаються.

Якими раніше були новорічні традиції: дивіться відео