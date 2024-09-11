Мігранти, поїдання собак та війна: соцмережі вибухнули мемами після дебатів Гарріс та Трампа

У США у ніч проти 11 вересня відбулися довгоочікувані дебати кандидатів у президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа. Їхні промови швидко розібрали на цитати та вже створили безліч мемів.

Найкумедніші моменти, а також меми за темою дебатів – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Перш за все мережу розірвав вираз обличчя Камали Гарріс під час виступу Трампа. Багато хто каже, що це може стати новим мемом для випадків, коли хтось бреше чи говорить щось божевільне.

Цікаво, що таким було обличчя кандидатки у президенти США, коли Трамп на всю країну заявив, що "гаїтянські іммігранти в штаті Огайо їдять собак і котів".



Яким був вираз обличчя Камали Гарріс / Скриншот з дебатів

Саме цей вираз одразу ж породив чимало мемів.

Загальне враження від дебатів:



Реакція на дебати / Скриншот з Х (твітеру)

Реакція на дебати американців / Фото brutamerica

Ну і, звісно ж, куди без цього.

Ілюстрація ситуації: як Трамп планує закінчити війну в Україні.