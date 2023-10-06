Якщо набридло проводити час вдома на дивані, 24 Канал має чудову добірку місць для осіннього відпочинку.

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Буцький парк та каньйон

Буцький парк, розташований за 40 кілометрів від Києва, вважається одним із найкрасивіших парків Київщини. Його площа становить понад 1 000 гектарів, і він вражає своєю різноманітністю ландшафтів: від яскравих осінніх лісів до величних озер і невеличких водоспадів.

А поряд з Буцьким парком розташовується неймовірний каньйон, який точно підкорить ваше серце. Осінь робить цей каньйон особливо чарівним, перетворюючи його в справжню казку.



Буцький каньйон / Фото "ЕтноСвіт"

Буцький парк і каньйон – це також ідеальне місце для романтичних прогулянок та фотосесій. Окрім природи, ви також можете відвідати численні культурні об'єкти неподалік від Буцького парку. До прикладу, старовинні церкви.

Печера Геонавт

На Київщині не так багато підземель та печер, тому печера Геонавт є однією з найвизначніших та найбільш популярних для туристів. Ця унікальна підземна локація приваблює людей різного віку, особливо тих, хто шукає активний та цікавий відпочинок.

Печера Геонавт є чудовим варіантом для одноденного туру, адже вона розташована всього за годину їзди від Києва. Обставини та час появи печери досі не відомі. Деякі стверджують, що вона утворена самою природою, внаслідок внутрішніх процесів.



Печера Геонавт на Київщині / Фото NV

Загальна довжина печери становить 60 метрів. Вона має дві основні зали. Вхід розташований на висоті 5 метрів. В основному об'єкт складається з каменю та глини. Усередині прохолодно, але не холодно. Висота в окремих місцях сягає 3 – 4 метрів.

Садиба Хоєцьких

Садиба Хоєцьких — це не просто історична будівля, а місце з багатою і цікавою історією. Початок її будівництву було покладено вже в XVIII столітті, відтоді вона зазнала багато змін та реставрацій. Головною особливістю цього місця є те, що воно служило свідком багатьох весіль, історичних подій та романтичних моментів у житті багатьох сімей.

У минулі часи, коли маєток перейшов у власність місцевого колгоспу в радянський період, його будівля зазнала руйнації і до 2000 року (ця дата відзначається як перехід маєтку у власність церкви), будівля була напівзруйнованою. Однак з приходом монастиря розпочалася активна будівельна діяльність.

Палац був відновлений і адаптований під православний храм. Монахи взялися за реставрацію цього архітектурного шедевра, і в процесі робіт створили не просто відновлений палац, а справжній "рай на землі".

Садиба Хоєцьких на Київщині / Фото Pinterest

Недалеко від монастиря розташований невеликий зоопарк з екзотичними птахами: від фазанів до страусів. Тут також можна зустріти лам, які спокійно прогулюються парком, створюючи атмосферу щасливого і гармонійного відпочинку.

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