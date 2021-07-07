Найвищий у світі: у Данії побудували гігантський замок із піску – фото, відео

У данському містечку Блокхус команда з 30 талановитих скульпторів під керівництвом нідерландського художника Вільфреда Штайгера встановила рекорд і побудувала найвищий у світі піщаний замок. Його висота сягає 21,16 метра.

Це на 3,5 метра вище ніж попередній рекорд, що був встановлений у Німеччині у 2019 році. Висота німецького замку – 17,66 метра.

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Оздоблений візерунками замок має пірамідальну форму, а навколо нього розташували дерев'яну конструкцію. Загалом на будівництво пішло 4860 тонн піску з 10-відсотковим вмістом глини для міцності. Також його покрили додатковим шаром клею, аби замок зміг простояти більшу частину зимового сезону.









Найвищий у світі замок з піску / Фото з фейсбуку Skulpturparken Blokhus

Мешканці Блокхуса раді тому, що у їхньому місті з'явилася така велична скульптура. Вони стверджують, що піщаний замок чудово пасує до місцевого колориту.

У Данії побудували найвищий у світі піщаний замок: дивіться відео

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