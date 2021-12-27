Cвяткові розваги: дівчина зробила різдвяний доміно-ланцюжок

Відома ютубер-блогерка та доміно-художниця з США створила новий шедевр – цього разу на святкову тематику. Дівчина показала відео, де її картини з доміно розпадаються, утворюючи чарівні новорічні композиції.

Мисткиня на ім’я Лілі Хевеш поділилась зі своїми підписниками на ютубі, як виглядає її нова інсталяція – довга доріжка з доміно, присвячена різдвяним розвагам та незмінним святковим атрибутам. Дівчині навіть вдалося побудувати з доміно миле зображення Санти.

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Барвистий ланцюжок показав ледь не усі речі, які викликають у нас асоціації зі святами – новорічні вінки, сани Санти, панчохи для подарунків із сюрпризами усередині, новорічні прикраси та ялинка з доміно.

Я побудувала Санту з доміно, щоб відзначити свята!

– написала Хевеш в описі до відео.

Як виглядає мистецтво Лілі Хевеш: дивіться відео

Що відомо про Лілі Хевеш Майстриня почала будувати фігурки з доміно у 2008 році, коли їй виповнилося 9 років. Зараз дівчина має понад 100 тисяч доміно у своєму будинку. Дівчина є рекордсменкою – у 2017 році вона побила світовий рекорд з найдовшої лінії, створеної з доміно. На створення цієї лінії у дівчини пішло 2 дні. Її ютуб канал дуже популярний – на Хевеш підписалися понад 3,5 мільйони фоловерів.

Художниця створює тематичні композиції / Фото Лілі Хевеш