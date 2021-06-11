У повному розмірі: суперкар Lamborghini Sian відтворили з кубиків Lego – фото, відео

Компанії Lego та Automobili Lamborghini створили точну повномасштабну копію суперкара Lamborghini Sian FKP 37 з 400 000 деталей Lego. Над моделлю понад 8 660 годин працювала команда з 15 людей.

Для створення іграшкового автомобіля використали 154 різні типи елементів Lego. 20 з них розробили та виготовили спеціально для цього проєкту. Це в черговий раз доводить, що з кубиків Lego можна побудувати все, що завгодно.

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Дизайнери об'єдналися з інженерами з нашої майстерні з виробництва деталей в Кладно, у Чехії. Саме вони створюють ці захопливі моделі в натуральну величину і дійсно розширюють кордони можливостей Lego Technic,

– розповіла Лена Діксен, старший віцепрезидент з продуктів та маркетингу Lego Group.

Параметри Lamborghini Sian з Lego



Факти про процес створення Lamborghini Sian з Lego / Фото Lego

Lego-суперкар повністю повторює дизайн справжнього автомобіля. Ідеально пропорційний корпус вкритий шестикутними елементами Lego, які з'єднуються між собою. Також детально відтворена форма фар, які, до речі, працюють, та вихлопної труби зі збереженням культового геометричного дизайну Lamborghini. Усередині іграшкового салону теж все ідентичне – від керма з логотипом компанії та італійським прапором до приборної панелі та гоночних сидінь.

Це перша повнорозмірна модель від Lego Group з кольоровим УФ-покриттям, яке забезпечує довговічність виробу. Фарбу розробили та нанесли в офіційній майстерні Automobili Lamborghini.

Деталі повномасштабного Lamborghini Sian / Фото Lego

Крім того, дизайнери та інженери пильно слідкували за збереженням оригінальних розмірів. Модель відповідає їм з точністю до міліметра – 4980 міліметрів у довжину, 2101 міліметр у ширину, 1133 міліметри у висоту. А ось вагу суперкара зберегти не вдалося. Справжній Lamborghini Sian важить 1622 кілограмів, а іграшковий – 2,2 тонни.

Повнорозмірний Lamborghini Sian з кубиків Lego: дивіться відео

Самостійно відтворити повнорозмірний Lamborghini Sian з Lego, на жаль, не вийде. Проте, шанувальники конструкторів та автомобілів можуть зібрати його меншу копію. У 2020 році Lego випустила набір Lamborghini Sian FKP 37 у масштабі 1:8. Він складається з 3696 деталей та коштує 378 доларів (10 240 гривень).

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