Cosmolot став першим ліцензованим онлайн-казино в Україні

Онлайн-казино Cosmolot отримало ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті. Це перша ліцензія в Україні.

Джерело: Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала першу ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Онлайн-казино Cosmolot, власником якого є ТОВ "Спейсикс", першим виконало усі вимоги регулятора і довело технічну та юридичну благонадійність.

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Отримання ліцензії – важливий крок. Шлях до легалізації був довгим, але створення "білого" ринку вартує того. Величезне дякую нашій команді – кілька місяців вони жили цим днем. Варто віддати належне Комісії – чудово, що державний орган працює швидко та чітко. Cosmolot закликає індустрію "виходити на світло". Казино – це вид розваг. Ми робимо його зрозумілим та безпечним,

– пояснив у коментарі 24 каналу СЕО Cosmolot Сергій Потапов.



Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей / Скриншот

За словами Сергія Потапова, перша ліцензія в країні – це символ, в який Cosmolot вкладатиме якомога більше конкретики. В найближчих планах казино – покращення досвіду користувача з продуктом та зміна сприйняття азартних ігор в Україні.

Нагадаємо, що 21 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив, згідно з. 30 грудня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей розпочала працювати.