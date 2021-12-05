Чотирилапий водій: ведмідь вміло відкриває двоє дверей автомобіля одночасно
5 грудня 2021 , 21:29Читать новость на русском
Джерело:WBIR Channel 10
Здивований свідок записав відео в Теннессі, США. У ньому дика тварина легко відкрила двері припаркованого мінівена.
Закриті двері автомобіля не стали проблемою для цього чорного ведмедя в Гатлінбурзі. Але ця тварина не з тих, хто здається.
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У ролику видно, як ведмідь продовжує смикати, поки не відкрилися не тільки бічні двері, але і водійські. Відкривши двері та ставши на задні лапи, тварина застрибнула на водійське місце. Після швидкого обшуку фургона ведмідь вискочив через задні двері.