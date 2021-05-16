У Києві на ВДНГ відкрили мультимедійну виставку "Чорнобиль. Подорож"

У Києві до 35-річчя чорнобильської катастрофи відкрили мультимедійну виставку "Чорнобиль. Подорож". Відвідувачам пропонують переглянути архівні фото та відео, документи, спогади та історії очевидців, а також роботи авторів з усього світу.

Мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож" складається із сімох смислових блоків – від світового контексту 1986 року до розповіді про саму аварію, від історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986-го, до діалогу щодо майбутнього Чорнобиля.

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На відвідувачів виставки чекають:

архівні фото і відео, розсекречені документи КДБ, спогади та історії людей, чиє життя назавжди змінила катастрофа;

точки з віртуальною реальністю, що перенесуть до зони відчуження і дозволять стати свідком накриття четвертого енергоблока "Аркою";

десятки робіт авторів з усього світу: Чорнобильська серія Марії Примаченко, відео “Marooned” гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті, та багато іншого;

інтерактивні біноклі, за допомогою яких можна зазирнути до нинішньої зони відчуження – найбільшого заповідника України, де працюють світові вчені;

живий ліс у центральній залі павільйону №1 ВДНГ як символ відновлення, сили природи та початку нового життя.

Виставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото організаторів

Місце проведення виставки "Чорнобиль. Подорож" – павільйон №1 ВДНГ (Київ, проспект Глушкова, 1). Відвідати виставку можна до 15 липня, щодня з 10:00 до 20:00, окрім понеділка. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією за посиланням.