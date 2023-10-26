Науковці сподіваються, що ці зразки допоможуть розкрити секрет довгого життя та навіть сприятимуть розробці ліків проти різних захворювань, зокрема раку.
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Що відомо про найстарішу бабусю на планеті
За своє довге життя Марія Браньяс пережила чимало доленосних подій в історії людства. До прикладу:
- землетрус у США,
- велику пожежу,
- громадянську війну в Іспанії,
- Covid-19, яким вона заразилася 2020 року.
Пані Марія народилася у Сан-Франциско 1907 року після того, як її батьки-іспанці емігрували до США. 1914 року сім'я повернулася до Іспанії, а Марія оселилася в Барселоні. Від 2000 року вона проживає в будинку для літніх людей в Олоті.
Марія виховала трьох дітей:
- її найстарша донька, якій наразі 90 років, ще жива;
- по сусідству з нею також проживає її друга донька, якій зараз 79 років.
Однак вона втратила свого сина внаслідок нещасного випадку, коли йому було 77 років.
В якому стані бабуся зараз
Попри свій вік, Марія має гострий розум, і її єдині проблеми зі здоров'ям – це обмежена рухливість та проблеми зі слухом. Вражає, але довгожителька регулярно ділиться своїми життєвими пригодами в соціальних мережах.
Сама пані Марія вважає, що секрет її довголіття полягає у тому, що вона їсть натуральний йогурт щодня, а також має позитивне мислення і не спілкується з токсичними людьми.
А от доктор Манель Естеллер, директор Науково-дослідного інституту лейкемії Хосепа Каррераса, вважає, що її довге життя має бути результатом чогось більшого, ніж просто йогурту, і саме це він зараз намагається визначити. Він відвідав її у будинку для людей похилого віку і був приголомшений.
У неї зовсім ясна голова. Вона з разючою ясністю пам'ятає епізоди, коли їй було всього чотири роки, і вона не має серцево-судинних захворювань, властивих літнім людям,
– поділився він.
У межах свого дослідження, він має намір проаналізувати 6 мільярдів сегментів її ДНК, зокрема 200 генів, які вважаються безпосередньо пов'язаними з процесами старіння. Вчений сподівається, що результати цього дослідження допоможуть у розробці нових лікарських засобів для боротьби із захворюваннями, які зазвичай пов'язані з процесами старіння.