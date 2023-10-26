Науковці сподіваються, що ці зразки допоможуть розкрити секрет довгого життя та навіть сприятимуть розробці ліків проти різних захворювань, зокрема раку.

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Що відомо про найстарішу бабусю на планеті

За своє довге життя Марія Браньяс пережила чимало доленосних подій в історії людства. До прикладу:

землетрус у США,

велику пожежу,

громадянську війну в Іспанії,

Covid-19, яким вона заразилася 2020 року.

Пані Марія народилася у Сан-Франциско 1907 року після того, як її батьки-іспанці емігрували до США. 1914 року сім'я повернулася до Іспанії, а Марія оселилася в Барселоні. Від 2000 року вона проживає в будинку для літніх людей в Олоті.

Марія виховала трьох дітей:

її найстарша донька, якій наразі 90 років, ще жива;

по сусідству з нею також проживає її друга донька, якій зараз 79 років.

Однак вона втратила свого сина внаслідок нещасного випадку, коли йому було 77 років.

Цікаво! Раніше найстарішою жінкою планети була Йоганна Мазібуко з Південно-Африканської Республіки. Вона померла у віці 128 років.

В якому стані бабуся зараз

Попри свій вік, Марія має гострий розум, і її єдині проблеми зі здоров'ям – це обмежена рухливість та проблеми зі слухом. Вражає, але довгожителька регулярно ділиться своїми життєвими пригодами в соціальних мережах.

Сама пані Марія вважає, що секрет її довголіття полягає у тому, що вона їсть натуральний йогурт щодня, а також має позитивне мислення і не спілкується з токсичними людьми.

А от доктор Манель Естеллер, директор Науково-дослідного інституту лейкемії Хосепа Каррераса, вважає, що її довге життя має бути результатом чогось більшого, ніж просто йогурту, і саме це він зараз намагається визначити. Він відвідав її у будинку для людей похилого віку і був приголомшений.

У неї зовсім ясна голова. Вона з разючою ясністю пам'ятає епізоди, коли їй було всього чотири роки, і вона не має серцево-судинних захворювань, властивих літнім людям,

– поділився він.

У межах свого дослідження, він має намір проаналізувати 6 мільярдів сегментів її ДНК, зокрема 200 генів, які вважаються безпосередньо пов'язаними з процесами старіння. Вчений сподівається, що результати цього дослідження допоможуть у розробці нових лікарських засобів для боротьби із захворюваннями, які зазвичай пов'язані з процесами старіння.

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