Чоловік знайшов моторошну ляльку, яка змінила його життя

Чоловік з Австралії виявив у себе біля будинку моторошну ляльку. Але, попри її зовнішній вигляд, він вирішив забрати її до себе додому.

Цікаво, що сталося це ще у 1972 році. Відтоді життя чоловіка змінилося.

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Чоловіка звати Керрі Волтон і одного дня він помітив ляльку, яка лежала в багнюці.

Це налякало мене. Це змусило мене затремтіти. Коли я трохи заспокоївся і зрозумів, що це таке. Тоді я подумав: "Це гарна знахідка",

– розповів він.

Волтон припустив, що ляльку використовували цигани, щоб передбачати майбутнє. На його думку, їй може бути 200 років. Він назвав її Letta Me Out

Як змінилося життя чоловіка

Керрі Волтон зізнався, що до того, як знайшов ляльку, він з родиною весь час не мав достатньо грошей.

А потім вона з'явилася і все почало змінюватися,

– пригадав він.

За словами Керрі, він зробив ляльку "почесним членом сім'ї". Також він створив для ляльки сторінку в інстаграмі і публікує з нею фото.

Який вигляд має загадкова лялька: дивіться відео