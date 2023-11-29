З мізерної ставки: чоловік із Шотландії зірвав джекпот – скільки він виграв

Таємничий гравець із шотландського міста Глазго виграв півмільйона фунтів стерлінгів джекпоту. Це сталося після того, як він зробив ставку на онлайн-гру Rainbow Jackpots Powerlines.

Вражає, але щасливчик поставив лише 2 фунти стерлінгів (приблизно 90 гривень).

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Натомість його виграш склав 565 500 фунтів стерлінгів. Хоча чоловік захотів залишитися анонімним, він поділився планами на свій виграш. Так, щасливчик зізнався, що планує залишити свою звичну роботу у фінансовій сфері.

Раніше ми писали про водія автобуса з Полтави, на ім'я Геннадій. Чоловік уже вдруге став власником джекпоту в "Лото-Забава". Зараз його рахунку побільшав на 190 000 гривень. Він зізнався, що має маленький секрет, який допомагає йому вигравати, однак розкривати його чоловік відмовився.

Як збільшити шанси на виграш у лотерею

Останнім часом в Україні жінкам почало більше щастити у лотерею . Вже третій тираж поспіль 2 великих джекпоти у "Лото-Забава" дістаються жінкам.

Виграш у лотереї є цілковитим везінням та подарунком долі, однак збільшити свої шанси на цей подарунок все ж можна. Такого висновку дійшли аналітики, які дослідили результати розіграшу лотереї Powerball і з'ясували, яке число випадає частіше.

Так, число, яке найчастіше випадає у лотерею – 61. З 2015 по 2023 рік у понад 950 тиражах воно випадало аж 90 разів.