Чоловік вирішив пішки обійти увесь світ – скільки часу йому знадобилося
Джерело:LADbible
Колишній десантник вирішив кинути собі виклик і пройти увесь світ пішки. Свою експедицію Карл Бушбі назвав "Голіаф". Вона стартувала ще у 1998 році.
Як пише LADbible, головною умовою експедиції є долати весь маршрут пішки.
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У чому полягають труднощі такої експедиції
Саме через це 55-річний уродженець міста Галл зіштовхнувся з багатьма труднощами. Спочатку передбачалося, що його похід триватиме 12 років, але дещо пішло не за планом. Зокрема:
- він був заарештований в Росії за те, що не прибув до належного пункту в'їзду,
- зіткнувся з візовими проблемами,
- зазнав ударів стихії,
- був змушений долати "розриви" між країнами.
Першою прогалиною була Дар'єнська протока між Колумбією та Панамою, другою – Берингова протока між США та Росією, а третьою – тунель під Ла-Маншем між Францією та Великою Британією. Перші дві йому вдалося обійти, але третю, останню переправу йому ще належить здолати.
Чоловік хоче обійти пішки навколо світу / Фото з інстаграму @bushby3000
Як чоловік може подолати цю перешкоду
Карл міг би переплисти протоку, але з огляду на виснаження, низьку температуру і нестабільну погоду, з якою він неодмінно зіткнеться, це не найкраща ідея.
Колишньому десантнику залишається лише один варіант – пройти тунель під Ла-Маншем пішки, уникаючи поїздів.
Довідка. ЗМІ пишуть, що між звичайними залізничними ділянками є невеликий додатковий тунель, який був побудований для працівників, що займаються технічним обслуговуванням, діаметром 4,8 м. Цей службовий тунель "лежить між двома залізничними тунелями на відстані 15 метрів від кожного з них", тож він буде в самій гущі, але не зовсім у безпеці.
Наразі чоловіку потрібно подолати цю, останню перешкоду і вже за 33 кілометри він буде вдома.