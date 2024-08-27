Чоловік жодного разу не пропустив роботу за 30 років: як йому "віддячила" компанія

Чоловік, на ім'я Кевін Форд майже 30 років свого життя пропрацював в одному з ресторанів Burger King, що розташований у міжнародному аеропорту Лас-Вегаса. За цей час він не пропустив жодного робочого дня, тож керівництво вирішило "віддячити" йому.

На знак подяки компанія подарувала йому презент, який радше засмутив та обурив його.

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Керівники Burger King вручили йому скромний подарунок на чергову річницю працевлаштування:

рюкзак з квитком у кіно,

чашку Starbucks,

цукерки й шоколадку.



Який подарунок отримав чоловік / Фото tmz

Одна з його доньок була вкрай розчарована цим презентом й започаткувала благодійний збір на платформі GoFundMe. В описі дівчина зазначила, що її батько своєю невпинною працею допоміг чотирьом дітям закінчити середню школу та коледж. На диво, за цей час Сирені вдалось зібрати чимало суму – 459 800 доларів, що значно перевищує початкову мету – 200 доларів.

Як ці гроші допомогли йому змінити життя

За ці кошти Кевін придбав чорно-сріблястий фургон для приготування їжі приблизно за 20 тисяч. Нова кухня на колесах повністю укомплектована всім необхідним, зокрема духовкою і фритюрницею. Тепер чоловік заснував власний ресторанчик швидкого харчування.



Чоловік придбав фургон / Фото tmz

Співробітник фастфуду та його донька, яка пройшла навчання у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, почали з базового меню — гамбургерів та хот-догів.

Цікаво! Попри свою підприємницьку діяльність, Форд залишається відданим працівником Burger King, але планує вийти на пенсію в травні 2025 року, на 30-ту річницю роботи в компанії.