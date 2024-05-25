Американець виграв мільйон доларів в лотерею завдяки щасливому збігу

Американець зі штату Вірджинія виграв приз у лотерею. Він зірвав куш завдяки щасливому пені, який знайшов на автостоянці.

У підсумку він виграв джекпот на суму понад 1 мільйон доларів.

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Щасливчика звати Тімоті Клаугерті. І він розповів представникам лотереї Вірджинії, що помітив пенні на землі і підняв його, щоб видряпати лотерейний білет, який він купив усередині магазину

Чоловік сказав, що він не повірив своїм очам, коли побачив головний приз.

Потрібен був тиждень, щоб по-справжньому повірити у це,

– зізнався він.

Переможець вирішив забрати одноразову виплату в розмірі 1 028 000 доларів до сплати податків.

У США одразу 5662 людей виграли джекпот у лотерею , вибравши комбінацію 6-6-6. Так, білет вартістю 50 центів приніс головний приз у розмірі 250 доларів, а інший білет за 1 долар – 500 доларів.

Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.