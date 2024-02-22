Американець викрав приватний літак, щоб довести дещо місцевій владі

Чоловік з американського міста Пало-Альто, на ім'я Луїс Густав Айрес вирішив викрасти приватний літак. Він пішов на цей крок, аби довести владі, що аеропорти недостатньо охороняються.

Цікаво, що чоловік не лише викрав літак, але й пролетів на ньому 40 кілометрів.

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Інцидент стався 8 лютого, коли правоохоронці затримали 50-річного чоловіка. Його підозрюють у викраденні приватного літака вартістю 150 тисяч доларів. Літак перебував на захищеному аеропорту Пало-Альто. Чоловік сказав, що проліз в аеропорт через щілину в огорожі, яка була розрізана.

Айрес пролетів 40 кілометрів на викраденому літаку, перш ніж був змушений здійснити аварійну посадку на пляжі в Гаф-Мун-Бей. У результаті літак перекинувся, уткнувшись носом в землю.

Як чоловік аргументував свої дії

Згодом чоловіка затримали правоохоронці. Він пояснив їм, що викрав літак, щоб довести місцевій владі – аеропорти недостатньо охороняються. Під час арешту в Айреса знайшли ідентифікаційні документи трьох інших осіб. Його звинуватили в крадіжці особистих даних і крадіжці літака, але він відкидає звинувачення.

Раніше ми писали про літак Airbus A330-300 авіакомпанії Delta Air Lines через годину після вильоту з Амстердаму змушений був повернути назад до амстердамського аеропорту Схіпхол. Все через жахливий інцидент на борту.