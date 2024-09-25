Чоловік відсудив 13 тисяч доларів компенсації, щоб вилікувати депресію у свого пса

У Британії власник джек-рассел-тер'єра з кличкою Сіріус відсудив у тимчасового притулку чималу компенсацію. Її розмір складає 13 тисяч доларів.

Як пише The Telegraph, перебуваючи у притулку пес невдало впав, тож власник захотів досягти справедливості через суд.

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Що відомо про інцидент у притулку

Сіріус випав з фургона, перебуваючи в зооцентрі Four Paws Walking and Training. Керівник та засновник притулку Пол Айвз заявив, що в усьому винен сам пес. Сіріус нібито "проявляв сильну агресію" та намагався вкусити дресувальника, який випадково впустив його, внаслідок чого й сталася травма.

Згодом господарі джек-рассел-тер'єра вирішили подати позов до суду й, зрештою, отримали компенсацію – близько 13 тисяч доларів США на оплату рахунків ветеринара та реабілітаційних курсів. Загалом лікування домашнього улюбленця обійшлося в 9,6 тисячі доларів.

За словами хазяїв, Сіріус зазнав психічних травм й наразі змушений боротися з тривожністю та депресією, оскільки більше не може бігати, а це було його улюбленим заняттям.

Все це випробування завдало нам значного емоційного стресу та фінансових труднощів. Тепер намагаємося повернути наше життя у нормальне русло. Цей досвід виявився для нас справжнім кошмаром,

– розповів господар Сіріуса.



Сіріус зі своєю господаркою / Фото Champion News