Американець облаштував секретну кімнату в торговому центрі й роками жив там з друзями

У США митець упродовж 4 років жив у торговому центрі й залишався непоміченим. Разом із друзями він називав це "мистецьким проєктом" і документував спогади.

Майкл Таунсенд оселився у Providence Place після того, як будинок, в якому він жив, опинився під загрозою знесення. До речі, саме через тих забудовників, які збудували ТЦ. Врешті, він та ще кілька мешканців були змушені поступитися місцем автостоянці супермаркету.

Цікаво Жінка знайшла в орендованій квартирі схованку з коштовностями: чи залишила вона їх собі

Життя у торговому центрі: з чого все почалося

Під час пробіжки повз нещодавно зведений ТЦ у 1999 році Таунсенд вперше помітив там непримітну кімнату. По суті, це був простір, який ніхто не використовував. Хлопець припустив, що він існує завдяки формуванню спеціально спроєктованих зон навколо.

Через кілька років, коли Таунсенду довелося шукати нове житло, він згадав про рекламу Providence Place, яку вмикали під час різдвяних свят. Захоплений жіночий голос казав, що було б чудово пожити у торговому центрі.

Центральна тема реклами полягала у тому, що там є усі речі, необхідні для життя,

– пригадав чоловік згодом на своєму сайті.

Все це наштовхнуло американця на думки про кімнату, яку він раніше бачив у торговому центрі. Таунсенд знову туди пішов і з'ясував, що її все ще ніхто не використовує. Тож вирішив перевірити, чи зможе пожити там якийсь час із друзями. Як пише The Sun, це був своєрідний знак протесту проти забудовників, через яких він втратив попередню квартиру.

Тож у 2003 році Таунсенд облаштував собі нове житло на площі 69 квадратних метрів в торговому центрі. Разом із друзями приніс туди диван і PlayStation. Та водопроводу там не було, довелося користуватися громадськими туалетами в ТЦ.



Житло було досить затишним / Скриншот з ютуб-каналу Be Amazed​



Компанія проводила в секретній кімнаті багато часу / Скриншот з ютуб-каналу Be Amazed​

Довічна заборона після 4 років "проєкту"

Як пише NBC News , Таунсенд і його компанія навіть побудували спеціальну стінку й підсобні двері. Очевидно, що компанія не жила там постійно, але за даними ЗМІ, інколи вони проводили там понад 3 тижні поспіль.

У Таунсенда були грандіозні плани – облаштувати кухню й поставити дерев’яну підлогу. Але не судилось: митців викрили охоронці торгового центру. Місцевий майор поліції Стівен Кемпбелл та його колеги були настільки заінтриговані цим інцидентом, що захотіли побачити цю кімнату на власні очі. "Я був здивований тим, чого він зміг досягти. Але те, що він зробив, було явно злочинним. Торговий центр є приватною власністю", – підкреслив правоохоронець.

Таунсенд стверджував, що все це було мистецьким проєктом, аби "краще зрозуміти торговий центр та життя покупця". Суддя призначив йому умовний термін, але довічно заборонив відвідувати цей ТЦ.